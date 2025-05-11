11 мая 2025
10 мая 2025

Тюменцев накроет штормовым ветром, грозами и дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев весь день будет заливать дождем
Тюменцев весь день будет заливать дождем Фото:

В Тюменской области 12 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 17 метров в секунду. Также весь день ожидаются дождь и грозы.

«Внимание: 12 мая облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду», — написано в telegram-канале «Оповещение72».

Температура воздуха днем составит 8-12 градусов. Влажность воздуха — 83%

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В Тюменской области 12 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 17 метров в секунду. Также весь день ожидаются дождь и грозы. «Внимание: 12 мая облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду», — написано в telegram-канале «Оповещение72». Температура воздуха днем составит 8-12 градусов. Влажность воздуха — 83%
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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