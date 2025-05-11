Тюменцев накроет штормовым ветром, грозами и дождем

Тюменцев весь день будет заливать дождем
В Тюменской области 12 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 17 метров в секунду. Также весь день ожидаются дождь и грозы.
«Внимание: 12 мая облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду», — написано в telegram-канале «Оповещение72».
Температура воздуха днем составит 8-12 градусов. Влажность воздуха — 83%
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