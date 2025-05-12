Сильный ветер, дождь, гроза: в Тюменской области резко испортится погода

В Тюменской области 14 и 15 мая ожидаются порывы ветра 17-20 м/с и дождь с грозой. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Температура воздуха при этом будет достигать +20 градусов.
«14 мая днем местами кратковременный дождь, гроза. Днем местами порывы ветра до 17 м/с. 15 мая ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Ночью температура будет опускаться до +5...+10 градусов. На федеральных трассах ведется круглосуточное дежурство дорожной техники.
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