Тюменца оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях

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Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области местного жителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за демонстрацию символики ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в РФ) в социальной сети. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Гражданин на своей личной странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, в разделе с подробной информацией о себе разместил краткую информацию и опубликовал статус „ТПерсона“ с цветной эмблемой флага ЛГБТ*. Ему было известно, что вышеуказанная иллюстрация признана запрещенной в РФ и внесена в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством страны экстремистскими», — сказано в материалах дела.

Согласно проведенному культурологическому исследованию, эксперт пришел к выводу, что опубликованная иллюстрация может восприниматься пользователями как пропаганда. Мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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В Тюменской области местного жителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за демонстрацию символики ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в РФ) в социальной сети. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Гражданин на своей личной странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, в разделе с подробной информацией о себе разместил краткую информацию и опубликовал статус „ТПерсона“ с цветной эмблемой флага ЛГБТ*. Ему было известно, что вышеуказанная иллюстрация признана запрещенной в РФ и внесена в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством страны экстремистскими», — сказано в материалах дела. Согласно проведенному культурологическому исследованию, эксперт пришел к выводу, что опубликованная иллюстрация может восприниматься пользователями как пропаганда. Мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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