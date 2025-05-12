Тюменца оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях

В Тюменской области местного жителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за демонстрацию символики ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в РФ) в социальной сети. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы региона.
«Гражданин на своей личной странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, в разделе с подробной информацией о себе разместил краткую информацию и опубликовал статус „ТПерсона“ с цветной эмблемой флага ЛГБТ*. Ему было известно, что вышеуказанная иллюстрация признана запрещенной в РФ и внесена в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством страны экстремистскими», — сказано в материалах дела.
Согласно проведенному культурологическому исследованию, эксперт пришел к выводу, что опубликованная иллюстрация может восприниматься пользователями как пропаганда. Мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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