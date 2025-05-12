Блогер-миллионник из Тобольска собирает свою футбольную команду «по звездам»

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Инстасамка выбирает игроков в свою футбольную команду по знакам зодиака
Инстасамка выбирает игроков в свою футбольную команду по знакам зодиака Фото:

Рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева), уроженка Тобольска Тюменской области, лично участвует в подборе игроков для своего футбольного клуба «Чертаново-Медиа», ориентируясь на знаки зодиака и расклады карт Таро. Об этом сообщил ее супруг и продюсер Moneyken в интервью YouTube-каналу «Дымоход».

«Даша тоже решает, кто у нас играет, кто не играет. Это все проходит через согласование с ней. Если вратарь — Водолей, то все, нет. Если не подходит нам по арканам — шестерка закрыта в восьмерке, то пас, скип», — рассказал Moneyken.

Ранее URA.RU сообщало, что блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) и ее муж купили футбольный клуб «Чертаново Медиа». Новые собственники клуба планируют обновить состав команды и привлечь тренеров для подготовки футболистов.

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Рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева), уроженка Тобольска Тюменской области, лично участвует в подборе игроков для своего футбольного клуба «Чертаново-Медиа», ориентируясь на знаки зодиака и расклады карт Таро. Об этом сообщил ее супруг и продюсер Moneyken в интервью YouTube-каналу «Дымоход». «Даша тоже решает, кто у нас играет, кто не играет. Это все проходит через согласование с ней. Если вратарь — Водолей, то все, нет. Если не подходит нам по арканам — шестерка закрыта в восьмерке, то пас, скип», — рассказал Moneyken. Ранее URA.RU сообщало, что блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) и ее муж купили футбольный клуб «Чертаново Медиа». Новые собственники клуба планируют обновить состав команды и привлечь тренеров для подготовки футболистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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