Блогер-миллионник из Тобольска собирает свою футбольную команду «по звездам»

Рэп-певица Instasamka (Дарья Зотеева), уроженка Тобольска Тюменской области, лично участвует в подборе игроков для своего футбольного клуба «Чертаново-Медиа», ориентируясь на знаки зодиака и расклады карт Таро. Об этом сообщил ее супруг и продюсер Moneyken в интервью YouTube-каналу «Дымоход».
«Даша тоже решает, кто у нас играет, кто не играет. Это все проходит через согласование с ней. Если вратарь — Водолей, то все, нет. Если не подходит нам по арканам — шестерка закрыта в восьмерке, то пас, скип», — рассказал Moneyken.
Ранее URA.RU сообщало, что блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) и ее муж купили футбольный клуб «Чертаново Медиа». Новые собственники клуба планируют обновить состав команды и привлечь тренеров для подготовки футболистов.
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