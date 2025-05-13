В ЯНАО несколько детей вышли на тонкий лед, несмотря на запрет

В Новом Уренгое (ЯНАО) 11 мая несколько детей были обнаружены на льду реки, как раз в том месте, где производилась очистка русла. В мэрии города сообщили, что все закончилось благополучно и школьников спасатели доставили на берег.
«11 мая мы зафиксировали первый выезд оперативных служб. Были установлены несовершеннолетние дети, которые находились на ледовой поверхности как раз в том месте, где проводилась очистка русла. К счастью, все обошлось без последствий», — сообщили власти города в telegram-канале.
В мэрии напомнили, что запрет выхода на лед на территории ЯНАО вступил в силу с 1 мая. Подобные инциденты могут закончится трагедией, поэтому, в первую очередь родителям, необходимо провести беседы с детьми.
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