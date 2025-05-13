13 мая 2025

В ЯНАО несколько детей вышли на тонкий лед, несмотря на запрет

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале выход на лед запрещен с 1 мая
На Ямале выход на лед запрещен с 1 мая Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 11 мая несколько детей были обнаружены на льду реки, как раз в том месте, где производилась очистка русла. В мэрии города сообщили, что все закончилось благополучно и школьников спасатели доставили на берег.

«11 мая мы зафиксировали первый выезд оперативных служб. Были установлены несовершеннолетние дети, которые находились на ледовой поверхности как раз в том месте, где проводилась очистка русла. К счастью, все обошлось без последствий», — сообщили власти города в telegram-канале.

В мэрии напомнили, что запрет выхода на лед на территории ЯНАО вступил в силу с 1 мая. Подобные инциденты могут закончится трагедией, поэтому, в первую очередь родителям, необходимо провести беседы с детьми.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 11 мая несколько детей были обнаружены на льду реки, как раз в том месте, где производилась очистка русла. В мэрии города сообщили, что все закончилось благополучно и школьников спасатели доставили на берег. «11 мая мы зафиксировали первый выезд оперативных служб. Были установлены несовершеннолетние дети, которые находились на ледовой поверхности как раз в том месте, где проводилась очистка русла. К счастью, все обошлось без последствий», — сообщили власти города в telegram-канале. В мэрии напомнили, что запрет выхода на лед на территории ЯНАО вступил в силу с 1 мая. Подобные инциденты могут закончится трагедией, поэтому, в первую очередь родителям, необходимо провести беседы с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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