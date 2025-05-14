В Тюменской области произошел крупный разлив нефти из-за незаконной врезки

В Уватском районе Тюменской области из-за незаконной врезки в нефтепровод произошел разлив нефти. Размер причиненного ущерба превысил 64,6 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в Северо-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. Инцидент произошел в январе 2024 года.
«В управление поступила информация о разливе нефти на участке нефтепровода от УПН Южной части Приобского месторождения до ПСП Демьянское, произошедшем на территории Уватского района Тюменской области в результате несанкционированной врезки в нефтепровод. Незаконная врезка была устранена, проведены работы по локализации и ликвидации разлива нефти, в настоящее время разрабатывается проект рекультивации земель», — рассказали агентству в управлении.
Площадь загрязненного участка составила 5,3 тысячи квадратных метров. Общая сумма ущерба — 64 650 982 рублей.
Ранее URA.RU писало, что разлив нефти заметили охотники. Изначально была информация, что инцидент произошел на территории ХМАО. Однако позднее выяснилось, что разлив зафиксировали именно в Тюменской области.
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