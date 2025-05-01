01 мая 2025

Охотники обнаружили разлив нефти в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти оказался не свежим, его уже пытались засыпать песком
Разлив нефти оказался не свежим, его уже пытались засыпать песком Фото:

Охотники обнаружили разлив нефти в Ханты-Мансийском районе. Видео очевидцы прислали в редакцию URA.RU.

«Обнаружили разлив нефти по трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, примерно в 20 километрах от поселка Горноправдинск. Похоже, разлив не свежий, его пытались засыпать песком. Никаких мер, видимо, больше не принималось», — рассказали агентству охотники.

Эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица сообщил URA.RU, что активисты взяли ситуацию на контроль и готовят запросы в профильные ведомства. Корреспондент агентства запросил комментарии у Росприроднадзора и Природназора ХМАО. Ответы ожидаются.

Обновлено в 18:12. В Природнадзоре ХМАО сообщили, что разлив был зафиксирован еще в 2024 году, он находится на территории Уватского района Тюменской области. Информация была передана по подведомственности. «Тем не менее, отрабатываем с нефтяниками по принятым мерам», — добавили в ведомстве.

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Охотники обнаружили разлив нефти в Ханты-Мансийском районе. Видео очевидцы прислали в редакцию URA.RU. «Обнаружили разлив нефти по трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, примерно в 20 километрах от поселка Горноправдинск. Похоже, разлив не свежий, его пытались засыпать песком. Никаких мер, видимо, больше не принималось», — рассказали агентству охотники. Эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица сообщил URA.RU, что активисты взяли ситуацию на контроль и готовят запросы в профильные ведомства. Корреспондент агентства запросил комментарии у Росприроднадзора и Природназора ХМАО. Ответы ожидаются. Обновлено в 18:12. В Природнадзоре ХМАО сообщили, что разлив был зафиксирован еще в 2024 году, он находится на территории Уватского района Тюменской области. Информация была передана по подведомственности. «Тем не менее, отрабатываем с нефтяниками по принятым мерам», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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