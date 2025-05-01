Охотники обнаружили разлив нефти в Ханты-Мансийском районе. Видео очевидцы прислали в редакцию URA.RU.
«Обнаружили разлив нефти по трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, примерно в 20 километрах от поселка Горноправдинск. Похоже, разлив не свежий, его пытались засыпать песком. Никаких мер, видимо, больше не принималось», — рассказали агентству охотники.
Эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица сообщил URA.RU, что активисты взяли ситуацию на контроль и готовят запросы в профильные ведомства. Корреспондент агентства запросил комментарии у Росприроднадзора и Природназора ХМАО. Ответы ожидаются.
Обновлено в 18:12. В Природнадзоре ХМАО сообщили, что разлив был зафиксирован еще в 2024 году, он находится на территории Уватского района Тюменской области. Информация была передана по подведомственности. «Тем не менее, отрабатываем с нефтяниками по принятым мерам», — добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!