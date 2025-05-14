«Коммерсант»: Лавров не поедет на переговоры в Стамбул

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участия в переговорах по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к организации встречи. На данный момент пока не озвучен состав делегации.
«Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая», — сообщают источники издания. Также уточняется, что состав российской делегации пока не раскрывается официально.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решение о составе российской делегации на переговорах с Украиной 15 мая еще не принято и будет объявлено позже. Ожидалось, что информация о представителях России станет известна ближе к дате встречи. Помощник президента РФ о поеЮрий Ушаков отмечал, что состав делегатов будет определен в зависимости от обсуждаемых вопросов. Переговоры намечены на 15 мая в Турции.
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