«Коммерсант»: Лавров не поедет на переговоры в Стамбул

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Сергей Лавров не поедет в Стамбул на переговоры по Украине
Сергей Лавров не поедет в Стамбул на переговоры по Украине Фото:
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участия в переговорах по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к организации встречи. На данный момент пока не озвучен состав делегации. 

«Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая», — сообщают источники издания. Также уточняется, что состав российской делегации пока не раскрывается официально.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решение о составе российской делегации на переговорах с Украиной 15 мая еще не принято и будет объявлено позже. Ожидалось, что информация о представителях России станет известна ближе к дате встречи. Помощник президента РФ о поеЮрий Ушаков отмечал, что состав делегатов будет определен в зависимости от обсуждаемых вопросов. Переговоры намечены на 15 мая в Турции. 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участия в переговорах по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к организации встречи. На данный момент пока не озвучен состав делегации.  «Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая», — сообщают источники издания. Также уточняется, что состав российской делегации пока не раскрывается официально. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решение о составе российской делегации на переговорах с Украиной 15 мая еще не принято и будет объявлено позже. Ожидалось, что информация о представителях России станет известна ближе к дате встречи. Помощник президента РФ о поеЮрий Ушаков отмечал, что состав делегатов будет определен в зависимости от обсуждаемых вопросов. Переговоры намечены на 15 мая в Турции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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