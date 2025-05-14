14 мая 2025

Силовики предотвратили теракты в тюменских школах

ФСБ задержали террористов, готовивших нападение на тюменские школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики предотвратили теракт в тюменских школах
Силовики предотвратили теракт в тюменских школах Фото:

Силовики задержали нескольких человек, планировавших теракты в школах Тюмени. Об этом со ссылкой на ФСБ заявили журналисты.

«Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи. Задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, холодное оружие и планы нападений. Также силовиками были обнаружены символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

Ранее агентство писало о том, что за прошедшие полтора года террористами в Тюменской области были завербованы 18 человек, 11 из них — несовершеннолетние. За выполнение работы террористы обещали вознаграждение. 

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Силовики задержали нескольких человек, планировавших теракты в школах Тюмени. Об этом со ссылкой на ФСБ заявили журналисты. «Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи. Задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, холодное оружие и планы нападений. Также силовиками были обнаружены символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие полтора года террористами в Тюменской области были завербованы 18 человек, 11 из них — несовершеннолетние. За выполнение работы террористы обещали вознаграждение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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