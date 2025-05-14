Силовики предотвратили теракты в тюменских школах

Силовики задержали нескольких человек, планировавших теракты в школах Тюмени. Об этом со ссылкой на ФСБ заявили журналисты.
«Силовики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи. Задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, холодное оружие и планы нападений. Также силовиками были обнаружены символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.
Ранее агентство писало о том, что за прошедшие полтора года террористами в Тюменской области были завербованы 18 человек, 11 из них — несовершеннолетние. За выполнение работы террористы обещали вознаграждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!