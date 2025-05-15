В Кургане интересно: в городе пройдет экологическое соревнование по сбору макулатуры

В Кургане стартовал шестой сезон Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл». Она продлится до 28 февраля 2026 года. В обновленном сезоне Курган и другие регионы будут соревноваться в рейтинге по количеству собранной макулатуры. Об этом сообщает администрация города.
Основная цель проекта — формирование у граждан экологических привычек и культуры бережного отношения к природе. В этом году акция проходит в формате соревнования между детскими садами, школами, вузами, колледжами, компаниями и всеми жителями страны. «В новом сезоне на сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте. Главный критерий оценки — количество собранной макулатуры», — пишет ведомство.
Также в рамках акции проводится конкурс креативных публикаций в социальных сетях. Итоги индивидуальных соревнований и конкурсов будут подводиться по сезонам — весной, летом, осенью и зимой, а командные и региональные зачеты — в марте 2026 года.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта, уточнить возможность вывоза макулатуры в местных пунктах сбора или у регионального оператора, определить период и дату сдачи. Собранное вторсырье следует взвесить, сфотографировать и загрузить соответствующие данные и подтверждающие документы в личный кабинет участника на сайте. Кроме того, необходимо информировать о своем участии в социальных сетях учреждения.
Ранее акция «БумБатл» уже стартовала в других регионах, в том числе на Ямале, где с 2024 года сбор макулатуры проходит в постоянном формате и позволяет жителям сдавать вторсырье круглый год. По итогам прошлого года ямальцы собрали 47 тонн макулатуры, а участие в акции приняли трудовые коллективы, учебные заведения и активные граждане, что способствует формированию экологических привычек по всей стране.
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