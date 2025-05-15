15 мая 2025

Мэрия Тобольска раскрыла главную тему «Ночи музеев». Афиша

В Тобольском кремле пройдет патриотичная «Ночь музеев»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Ночь музеев» пройдет в Тобольском кремле 17 мая (архивное фото)
«Ночь музеев» пройдет в Тобольском кремле 17 мая (архивное фото) Фото:

В Тобольском кремле (Тюменская область) 17 мая пройдет акция «Ночь музеев», главной темой которой станут героические личности и события разных эпох. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тобольска.

«Тема акции в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — „Герои“. Познакомьтесь с героями разных эпох и событий на наших мероприятиях», — сказано в telegram-канале мэрии.

Гости смогут посетить интерактивные программы, квесты, концерты, спектакли, лектории и мастер-классы, посвященные героям Отечества. Старт программы запланирован на 18:00, а завершится она в полночь.

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В Тобольском кремле (Тюменская область) 17 мая пройдет акция «Ночь музеев», главной темой которой станут героические личности и события разных эпох. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тобольска. «Тема акции в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — „Герои“. Познакомьтесь с героями разных эпох и событий на наших мероприятиях», — сказано в telegram-канале мэрии. Гости смогут посетить интерактивные программы, квесты, концерты, спектакли, лектории и мастер-классы, посвященные героям Отечества. Старт программы запланирован на 18:00, а завершится она в полночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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