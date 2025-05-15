В Тобольском кремле (Тюменская область) 17 мая пройдет акция «Ночь музеев», главной темой которой станут героические личности и события разных эпох. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тобольска.
«Тема акции в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — „Герои“. Познакомьтесь с героями разных эпох и событий на наших мероприятиях», — сказано в telegram-канале мэрии.
Гости смогут посетить интерактивные программы, квесты, концерты, спектакли, лектории и мастер-классы, посвященные героям Отечества. Старт программы запланирован на 18:00, а завершится она в полночь.
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