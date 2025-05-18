«Имеют право»: адвокат объяснил, как родные Тиммы могут взыскать миллионы с Седоковой

Родные покойного баскетболиста Яниса Тиммы имеют право требовать половину вырученных средств от продажи квартиры, которой занималась певица Анна Седокова. За эту сделку экс-солистка группы «ВИА Гра» выручила порядка 150 млн рублей. О том, почему близкие спортсмена имеют законные права, несмотря на наличие иностранного гражданства, в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Евгений Тонкий.
«С учетом того, что квартира была приобретена в браке, то половина этой квартиры является собственностью покойного Тиммы. Соответственно, после развода данное имущество должно быть поделено либо в добровольном порядке, либо через суд. И бывший супруг имеет полное право на половину стоимости этой квартиры. В связи с тем, что он впоследствии скончался, то данная половина квартиры является наследственным имуществом, которое может перейти в порядке наследования его родственникам, в частности, родителям или детям», — пояснил правозащитник.
Отдельно адвокат обратил внимание на то, что если у пары был брачный договор, тогда там зафиксированы особые условия наследования. Если же такого не было, то у родных покойного есть все основания претендовать на половину денежных средств.
В 2022 году Анна и Янис, будучи в браке, приобрели квартиру в ЖК «Алые паруса». Незадолго до подачи заявления на развод Седокова продала ее и получила около 150 миллионов. Родственники Тиммы намерены отсудить хотя бы 60 млн рублей и направить их на обеспечение ребенка баскетболиста от первого брака.
«Еще необходимо учесть срок исковой давности. Поскольку речь идет про 2022 год, то сейчас адвокатам Тиммы нужно успеть подать в суд, чтобы срок исковой трехлетней давности не прошел. Нужно вступить в наследство, доказать тот факт, что Тимма не получал денежные средства от продажи квартиры», — говорит Тонкий.
При этом гражданство родных Яниса не играет никакой роли, так как в данном случае работает российское законодательство. Имущество находится на территории России, брак пары также был заключен на территории Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.