Более шести человек пострадало после нападения беспилотников ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщили в Оперативном штабе по Краснодарскому краю.
Мэр города Андрей Кравченко объявил, что из-за атаки в городе введен режим ЧС. Он рассказал о поврежденных некоторых зданиях и подтвердил наличие погибших и пострадавших.
Также эвакуация с пляжей, а также различные меры принимаются не только в Новороссийске, но и в других городах Краснодарского края. К нему относятся Сочи и Геленджик. Обстановка в регионе и последние новости, связанные с атакой украинских БПЛА — в материале URA.RU.
Введен режим ЧС в Новороссийске
В Новороссийске введен режим ЧС. Об этом сообщил глава города Кравченко. Он также отметил, что в результате нападения на город пострадало несколько жилых домов и здание гостиницы. Также ведутся поиски возможных мест падения обломков дронов. Информацию Кравченко опубликовал в telegram-канале.
В городе развернут оперативный штаб, который занимается координацией действий всех служб. Мэр отметил, что после снятия режима будет оказана помощь пострадавшим, а также начнется работа над формированием плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения.
Объявлена беспилотная опасность в Краснодарском крае
РСЧС по Краснодарскому краю разослали оповещения о вводе режима «Беспилотная опасность» в регионе. Эта информация пришла пользователям в формате СМС-сообщения. В нем жителей региона попросили сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.
Эвакуация с пляжей в Краснодарском крае
Также глава города Геленджик Алексей Богодисов сообщил об опасности нападения безэкипажных катеров. Отмечается, что из-за этого выход в море для любых плавательных средств закрыт. Также мэр призвал покинуть пляжи, набережную и укрыться в помещениях.
Помимо этого, эвакуироваться с пляжей Черного моря призвал и мэр Сочи Андрей Прошунин в своем telegram-канале. По его словам, данное решение было принято оперативным штабом. Он также отметил, что ситуация на территории курорта штатная.
В результате атаки пострадали люди
После атаки по центру Новороссийска погибли два человека. Тем временем число пострадавших, на момент публикации новости, составляет 7 человек. Один из них несовершеннолетний. Об этом сообщили в Оперативном штабе в Краснодарском крае.
Отмечается, что после атаки все пострадавшие госпитализированы. Один из них получил ранения легкой степени тяжести. Еще трое получили травмы средней тяжести, а последние находятся в тяжелом состоянии.
