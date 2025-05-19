Песков объяснил, от чего зависит личная встреча Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа зависит от их личных договоренностей
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Песков заявил, что для проведения встречи Путин и Трамп должны договориться лично
Песков заявил, что для проведения встречи Путин и Трамп должны договориться лично Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет зависеть, в первую очередь, от договоренностей, достигнутых лично главами двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — заявил Песков для ТАСС, комментируя возможность проведения личных переговоров между Путиным и Трампом.

По его словам, для организации подобной встречи необходима тщательная подготовка. Однако сроки проведения будут зависеть от того, какие временные рамки обозначат сами лидеры. После этого соответствующие команды начнут координацию.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет зависеть, в первую очередь, от договоренностей, достигнутых лично главами двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — заявил Песков для ТАСС, комментируя возможность проведения личных переговоров между Путиным и Трампом. По его словам, для организации подобной встречи необходима тщательная подготовка. Однако сроки проведения будут зависеть от того, какие временные рамки обозначат сами лидеры. После этого соответствующие команды начнут координацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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