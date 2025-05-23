Тюменский депутат предложил выявлять педофилов с помощью ИИ

Тюменский депутат предложил применять искусственный интеллект для вычисления педофилов. Зампред комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеб Трубин в разговоре с URA.RU выразил уверенность в возможности использования высоких технологий для выявления людей с психическими отклонениями.
«Обычный взрослый человек в течение дня или месяца контактирует с детьми один раз в день или два [имеются ввиду контакты с прохожими на улице, — прим. URA.RU]. А если взрослый мужчина будет в течение дня 30 или 40 раз, допустим, с детьми контактировать, то это должен быть сигнал, что надо на него обратить внимание, у него могут быть какие-то склонности. Но голословно обвинять никого нельзя», — заявил Трубин, отметив, что каждый случай требует отдельной тщательной проверки специалистов.
Еще одной возможностью использования ИИ в выявлении антисоциальных элементов Глеб Трубин назвал оценку эмоций человека при контакте с ребенком. Система определяющая склонность к агрессии и буллингу с помощью анализа эмоций, по словам политика, действует в некоторых российских школах, но ее введение требует соблюдения большого числа формальностей, включая согласие каждого ребенка.
Реализовать инициативу с выявлением педофилов через камеры с ИИ будет гораздо легче в правовом плане, считает депутат. Она может заработать на базе сети видеонаблюдения «Безопасный город», которая развернута в ряде регионов РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в России предложили создать публичный реестр педофилов. Предложение в беседе с агентством озвучивал тюменский правозащитник Андрей Крамарский, а ранее — депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Идея звучала и в стенах Госдумы — инициативу направили на рассмотрение главе СКР Александру Бастрыкину
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