Под Пермью началось строительство логистического центра крупного маркетплейса

В центре будут принимать и сортировать посылки
В центре будут принимать и сортировать посылки

В Пермском муниципальном округе стартовало строительство логистического центра Wildberries. Объект находится в деревне Устиново.

«Участок в деревне Устиново Пермского муниципального округа огорожен забором. Созданы подъезды и разбит строительный лагерь», — сообщает «Ъ-Прикамье».

Проекту логистического центра еще в декабре 2023 года пермские власти присвоили статус «приоритетного инвестиционного». Компания планирует выделить на его строительство 8,5 млрд рублей. Строительство должны завершить в 2027 году». Соглашение о его строительстве директор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали в ноябре 2023 года. 

