Стало известно вероятное место новых переговоров России и Украины

Следующая встреча РФ и Украины также пройдет в Стамбуле
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Делегации России и Украины могут встретиться в Турции, в Стамбуле. Так считает собственный источник ТАСС. Ранее иноСМИ сообщали, что переговоры могут состояться в Ватикане, однако Кремль опроверг эти сведения.
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