Стало известно вероятное место новых переговоров России и Украины

ТАСС: вторая встреча РФ и Украины, вероятно, состоится в Стамбуле
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Следующая встреча РФ и Украины также пройдет в Стамбуле
Следующая встреча РФ и Украины также пройдет в Стамбуле Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Делегации России и Украины могут встретиться в Турции, в Стамбуле. Так считает собственный источник ТАСС. Ранее иноСМИ сообщали, что переговоры могут состояться в Ватикане, однако Кремль опроверг эти сведения.

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Делегации России и Украины могут встретиться в Турции, в Стамбуле. Так считает собственный источник ТАСС. Ранее иноСМИ сообщали, что переговоры могут состояться в Ватикане, однако Кремль опроверг эти сведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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