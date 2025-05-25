Изобретение тюменского школьника могут показать на Международной выставке в Сингапуре

Изобретение школьника Александра Сацко и его наставника Алексея Цейнера из Тобольского района прошло отборочный этап и может быть выставлено на Международной выставке юных изобретателей IEYI-2025 в Сингапуре. Об этом сообщает глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.
«Вертикализатор, который 9-классник Александр Сацко разработал для ученика нижнеаремзянской школы, попал в отбор на Международную выставку юных изобретателей IEYI-2025. Она пройдет осенью в Сингапуре», — рассказал глава Тобольского района.
Как отмечается в сообщении организаторов, всего экспертную оценку проходят 30 проектов из России, прошедших отбор по результатам престижных Всероссийских конкурсов технической направленности в 2024-2025 учебном году. На выставку направят только 10 работ.
Ранее Александр Сацко разработал устройство, предназначенное для облегчения передвижения детей с диагнозом ДЦП. Новая разработка предоставляет таким детям возможность находиться в вертикальном положении и взаимодействовать со сверстниками на равных. Для их реабилитации применяются специализированные тренажеры, способствующие укреплению костной и мышечной ткани, что впоследствии способствует восстановлению навыков ходьбы.
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