В Тюменской области в красивую дату родились десятки малышей

В Тюменской области в символичную красивую дату - 25 мая 2025 года, на свет появились 35 новорожденных. Об этом сообщают власти региона в своем официальном telegram-канале.
«В Тюменской области родилось 35 малышей в красивую дату – 25.05.2025», — говорится в сообщении. Первыми роды в этот день принял Тюменский перинатальный центр. Здесь в 8:21 утра родилась девочка по имени Мирослава. Она стала первым ребенком в семье, ее рост составил 55 сантиметров, а вес — 3718 граммов.
В этот же день в регионе 102 две пары связали себя узами брака. Больше всего свадеб прошло в Тюмени — здесь 25 мая появилось 56 новых семей.
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