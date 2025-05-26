26 мая 2025

В Тюменской области в красивую дату родились десятки малышей

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25 мая в Тюменской области родилось 35 малышей
25 мая в Тюменской области родилось 35 малышей Фото:

В Тюменской области в символичную красивую дату - 25 мая 2025 года, на свет появились 35 новорожденных. Об этом сообщают власти региона в своем официальном telegram-канале.

«В Тюменской области родилось 35 малышей в красивую дату – 25.05.2025», — говорится в сообщении. Первыми роды в этот день принял Тюменский перинатальный центр. Здесь в 8:21 утра родилась девочка по имени Мирослава. Она стала первым ребенком в семье, ее рост составил 55 сантиметров, а вес — 3718 граммов.

В этот же день в регионе 102 две пары связали себя узами брака. Больше всего свадеб прошло в Тюмени — здесь 25 мая появилось 56 новых семей.

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В Тюменской области в символичную красивую дату - 25 мая 2025 года, на свет появились 35 новорожденных. Об этом сообщают власти региона в своем официальном telegram-канале. «В Тюменской области родилось 35 малышей в красивую дату – 25.05.2025», — говорится в сообщении. Первыми роды в этот день принял Тюменский перинатальный центр. Здесь в 8:21 утра родилась девочка по имени Мирослава. Она стала первым ребенком в семье, ее рост составил 55 сантиметров, а вес — 3718 граммов. В этот же день в регионе 102 две пары связали себя узами брака. Больше всего свадеб прошло в Тюмени — здесь 25 мая появилось 56 новых семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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