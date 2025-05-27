Брендам, желающим вернуться в РФ, придумают особые условия

В июне 2025 года Государственная дума РФ планирует рассмотреть законопроект, регулирующий порядок возврата иностранных брендов и реализацию права на обратный выкуп активов в России. Документ, инициированный депутатом Владиславом Резником, уже согласован с Министерством финансов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, ознакомившиеся с обновленной редакцией.
«Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов», — пишут «Известия». Согласно проекту закона, иностранные компании смогут вернуть свои активы только при согласии нового владельца и профильных ведомств. Возврат будет невозможен, если фирма зарегистрирована в стране, признанной недружественной к России, если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рыночной или если с момента сделки прошло более двух лет.
Для активов, имеющих значение для финансовой стабильности или обороноспособности страны, предусмотрен особый порядок: их возврат возможен исключительно по согласованию с президентом России. Это касается прежде всего компаний, работающих в ключевых отраслях экономики.
В случае отказа в возврате активов иностранным инвесторам может быть предусмотрена компенсация. Размер выплаты определит правительство или суд. Если иностранная компания не исполнила обязательства перед уходом с российского рынка, сумма компенсации может быть уменьшена. По оценкам Ассоциации юристов России, новые правила потенциально затрагивают не менее 18 компаний, которые покинули российский рынок с опционом на обратный выкуп. Это может повлиять на стратегию иностранных инвесторов и структуру российского рынка.
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