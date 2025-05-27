Москвичам грозит «тополиная метель»

Жаркая погода в Подмосковье привела к раннему появлению «тополиных метелей». Об этом сообщили специалисты «Мособлпожспаса».
В результате майской жары в Подмосковье скоро появятся «тополиные метели», что несет угрозу из-за возможной аллергической реакции у некоторых людей на пух тополя, а также его пожароопасности. При нынешних условиях такие метели начинают активно распространяются по всем подмосковным округам.
«Для того, чтобы пушистые комки вспыхнули, достаточно искры, а при условии, что пух скапливается повсюду: под машинами, вдоль тротуаров, рядом со строениями, существует потенциальная угроза возникновения серьезного пожара», — пояснил замначальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин, его слова передает 360.ru. Он также отметил, что особую осторожность в этот период должны проявлять курящие граждане, чтобы не допустить случайного воспламенения пуха.
Помимо этого, сотрудники противопожарно-спасательной службы рекомендуют тщательно убирать скопления тополиного пуха вблизи домов и общественных мест. В рамках профилактических мероприятий специалисты «Мособлпожспаса» проводят разъяснительную работу среди населения, в том числе среди детей, объясняя опасность поджигания тополиного пуха и напоминая о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в условиях повышенной температуры воздуха.
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