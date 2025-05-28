Тюменец зарезал мужа своей сестры

В Тюмени мужчина зарезал мужа своей сестры. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области.
«В одном из домов, расположенных по улице Заречной в селе Луговое, обвиняемый в ходе семейного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, взял нож и нанес им один проникающий удар в область груди мужу своей сестры. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел 25 мая. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов, мужчину арестовали.
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