Тюменец зарезал мужа своей сестры

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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото:

В Тюмени мужчина зарезал мужа своей сестры. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области.

«В одном из домов, расположенных по улице Заречной в селе Луговое, обвиняемый в ходе семейного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, взял нож и нанес им один проникающий удар в область груди мужу своей сестры. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел 25 мая. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов, мужчину арестовали.

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В Тюмени мужчина зарезал мужа своей сестры. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области. «В одном из домов, расположенных по улице Заречной в селе Луговое, обвиняемый в ходе семейного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, взял нож и нанес им один проникающий удар в область груди мужу своей сестры. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел 25 мая. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов, мужчину арестовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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