ВС РФ уничтожили батальон украинских десантников

Российские войска нанесли авиационный удар по расположению одного из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили источники в силовых структурах.
«Уничтожили расположение десантников — второй батальон 46-й бригады. <...> Таким образом, батальон практически уничтожен», — сообщили источники ТАСС. Удар был нанесен с применением авиационной бомбы ФАБ-500 по позициям украинских десантников в населенном пункте Перестройка в ДНР. Погибло более 60 военнослужащих, имеются также раненые.
Источники отмечают, что большинство подразделений ВСУ на этом направлении укомплектованы лишь на треть от штатной численности. В данном случае батальон практически уничтожен.
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