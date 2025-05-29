ВС РФ уничтожили батальон украинских десантников

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Удар был нанесен по позициям украинских десантников в населенном пункте Перестройка
Удар был нанесен по позициям украинских десантников в населенном пункте Перестройка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли авиационный удар по расположению одного из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«Уничтожили расположение десантников — второй батальон 46-й бригады. <...> Таким образом, батальон практически уничтожен», — сообщили источники ТАСС. Удар был нанесен с применением авиационной бомбы ФАБ-500 по позициям украинских десантников в населенном пункте Перестройка в ДНР. Погибло более 60 военнослужащих, имеются также раненые.

Источники отмечают, что большинство подразделений ВСУ на этом направлении укомплектованы лишь на треть от штатной численности. В данном случае батальон практически уничтожен.

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Российские войска нанесли авиационный удар по расположению одного из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили источники в силовых структурах. «Уничтожили расположение десантников — второй батальон 46-й бригады. <...> Таким образом, батальон практически уничтожен», — сообщили источники ТАСС. Удар был нанесен с применением авиационной бомбы ФАБ-500 по позициям украинских десантников в населенном пункте Перестройка в ДНР. Погибло более 60 военнослужащих, имеются также раненые. Источники отмечают, что большинство подразделений ВСУ на этом направлении укомплектованы лишь на треть от штатной численности. В данном случае батальон практически уничтожен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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