Пермяки устроили ажиотаж вокруг речных круизов

© Служба новостей «URA.RU»
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Путешественники заранее бронировали места на теплоходах
Путешественники заранее бронировали места на теплоходах Фото:

Жители Перми в 2025 году стали активнее интересоваться речными круизами. В апреле и мае горожане заходили на сайты для бронирования таких путешествий на 10% чаще, чем в таком же периоде прошлого года. Об этом URA.RU рассказали аналитики МегаФона, Донинтурфлота и сайта Cruise.ru.

«В этом году пермяки начали заранее подбирать речные туры. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Тренд нового навигационного сезона — речные маршруты через малые города и села», — сообщили аналитики.

По мнению специалистов, на рост спроса повлияло увеличение сроков навигации и развитие отрасли внутри страны. Среди пермяков чаще всего круизы бронируют женщины. Их доля составляет 62%. Путешествиями на теплоходе обычно интересуются пермяки в возрасте от 45 до 54 лет (27%) и от 35 до 44 лет (26%). Затем идут люди старше 55 лет, доля которых 18%.

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Жители Перми в 2025 году стали активнее интересоваться речными круизами. В апреле и мае горожане заходили на сайты для бронирования таких путешествий на 10% чаще, чем в таком же периоде прошлого года. Об этом URA.RU рассказали аналитики МегаФона, Донинтурфлота и сайта Cruise.ru. «В этом году пермяки начали заранее подбирать речные туры. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Тренд нового навигационного сезона — речные маршруты через малые города и села», — сообщили аналитики. По мнению специалистов, на рост спроса повлияло увеличение сроков навигации и развитие отрасли внутри страны. Среди пермяков чаще всего круизы бронируют женщины. Их доля составляет 62%. Путешествиями на теплоходе обычно интересуются пермяки в возрасте от 45 до 54 лет (27%) и от 35 до 44 лет (26%). Затем идут люди старше 55 лет, доля которых 18%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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