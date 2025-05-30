В Тюменской области нашли опасные вещества в питьевой воде

В Тюменской области в питьевой воде было обнаружено повышенное содержание алюминия, аммиака, железа и марганца. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзор.
«Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, в Тюменской области в 2024 году составила 19,91%. По содержанию химических веществ в 0,7% исследованных проб обнаружено повышенное содержание алюминия, в 7,6% проб — аммиака, в 15,7% проб — железа, в 8,9% проб — марганца», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что в 2024 году 15,2% проб воды из распределительной сети не соответствовали гигиеническим нормативам по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность и мутность). В ведомстве пояснили, что также выявлены нарушения по обобщенным показателям качества воды. «Из общего количества проб, исследованных по обобщенным показателям, 14,6% не соответствовали нормативам, из них 1,2% — по общей минерализации (сухой остаток), 2,9% — по общей жесткости, 6,1% — по перманганатной окисляемости», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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