В Тюменской области нашли опасные вещества в питьевой воде

В Тюменской области нашли опасные вещества в питьевой воде
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробы воды не соответствовали нормам Роспотребнадзора
Пробы воды не соответствовали нормам Роспотребнадзора Фото:

В Тюменской области в питьевой воде было обнаружено повышенное содержание алюминия, аммиака, железа и марганца. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзор.

«Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, в Тюменской области в 2024 году составила 19,91%. По содержанию химических веществ в 0,7% исследованных проб обнаружено повышенное содержание алюминия, в 7,6% проб — аммиака, в 15,7% проб — железа, в 8,9% проб — марганца», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в 2024 году 15,2% проб воды из распределительной сети не соответствовали гигиеническим нормативам по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность и мутность). В ведомстве пояснили, что также выявлены нарушения по обобщенным показателям качества воды. «Из общего количества проб, исследованных по обобщенным показателям, 14,6% не соответствовали нормативам, из них 1,2% — по общей минерализации (сухой остаток), 2,9% — по общей жесткости, 6,1% — по перманганатной окисляемости», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В Тюменской области в питьевой воде было обнаружено повышенное содержание алюминия, аммиака, железа и марганца. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзор. «Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, в Тюменской области в 2024 году составила 19,91%. По содержанию химических веществ в 0,7% исследованных проб обнаружено повышенное содержание алюминия, в 7,6% проб — аммиака, в 15,7% проб — железа, в 8,9% проб — марганца», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что в 2024 году 15,2% проб воды из распределительной сети не соответствовали гигиеническим нормативам по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность и мутность). В ведомстве пояснили, что также выявлены нарушения по обобщенным показателям качества воды. «Из общего количества проб, исследованных по обобщенным показателям, 14,6% не соответствовали нормативам, из них 1,2% — по общей минерализации (сухой остаток), 2,9% — по общей жесткости, 6,1% — по перманганатной окисляемости», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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