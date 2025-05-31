ПВО России сбили воздушный ретранслятор ВСУ в ДНР

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Об успешной атаке доложил боец группировки «Восток»
Об успешной атаке доложил боец группировки «Восток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили возле села Отрадное (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ, оснащенный антеннами для управления FPV-дронами. Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил».

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, <...> за то же самое Отрадное, Богатырь летаем. Ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ) и поразили его. Три дня спокойствия без „фпвишек“ противника мы получили», — объяснил военнослужащий в интервью РИА Новости. 

По словам собеседника агентства, после уничтожения объекта на участке фронта в районе Отрадного наблюдается снижение активности вражеских беспилотников. Боец добавил, что крайний выход его группы был очень результативным — за неделю подразделение поразило множество различных целей неприятеля.

Накануне российские войска освободили Строевку на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. Позже боец позывным «Тоха» заявил, что украинские расчеты БПЛА откатились в центр Красноармейска, пишет RT.

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Российские военные сбили возле села Отрадное (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ, оснащенный антеннами для управления FPV-дронами. Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил». «В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, <...> за то же самое Отрадное, Богатырь летаем. Ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 (увеличивает дальность применения дронов-камикадзе ВСУ) и поразили его. Три дня спокойствия без „фпвишек“ противника мы получили», — объяснил военнослужащий в интервью РИА Новости.  По словам собеседника агентства, после уничтожения объекта на участке фронта в районе Отрадного наблюдается снижение активности вражеских беспилотников. Боец добавил, что крайний выход его группы был очень результативным — за неделю подразделение поразило множество различных целей неприятеля. Накануне российские войска освободили Строевку на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. Позже боец позывным «Тоха» заявил, что украинские расчеты БПЛА откатились в центр Красноармейска, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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