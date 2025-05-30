ВС РФ расширяют буферную зону, а ВСУ — географию ударов: карта СВО за 30 мая

На днях российские военные освободили населенный пункт Строевка на купянском направлении, что позволило солдатам РФ начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В свою очередь украинские военные расширяют географию своих атак. В частности, в ночь на 30 мая они ударили беспилотники по непосредственно самому Курску. В результате пострадал один мирный, также повреждения получило здание больницы. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Белгородская граница станет безопаснее
Российские вооруженные силы приступили к формированию нового участка буферной зоны на границе между Белгородской и Харьковской областями. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные о продвижении российских подразделений после установления контроля над населенным пунктом Строевка.
Эксперт отметил, что после освобождения данного населенного пункта на купянском направлении российские войска продолжают наступление как на северном, так и на южном направлениях от данного населенного пункта. Проводятся мероприятия по зачистке прилегающих территорий. Кроме того, активные действия российских подразделений затрудняют снабжение и передвижение украинских сил в этом районе линии соприкосновения. Все это позволяет бойцам ВС РФ расширять буферную зону на границе с Украиной для защиты российских территорий.
Под ударом ВСУ оказался Курск
В ночь на 30 мая ВСУ атаковали дронами территорию Курска. В результате пострадал местный житель, который в момент удара находился в собственном автомобиле. По итогу он получил осколочные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Помимо этого, зафиксированы разрушения в городской больнице и ряде многоквартирных жилых домов. Информацию об этом подтвердил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
В результате атаки украинских беспилотников повреждения получили также жилые постройки и городская больница №1, где были выбиты окна. На месте работают экстренные службы, подчеркнул губернатор региона. Ситуация находится под контролем региональных властей.
В Минобороны РФ проинформировали, что всего этой ночью Киев запустил по российской территории 27 беспилотников. Из них 15 дронов были сбиты над Белгородской областью, еще 12 — над Курской. Подробнее об ударах Украины при помощи БПЛА — в материале URA.RU.
ВСУ спровоцировали пожар в донецком поселке
Украинские военные 30 мая также нанесли удар по газовой накопительной станции, расположенной в городе Енакиево на территории ДНР. Об этом сообщили представители оперативных служб в беседе с ТАСС.
По данным источника журналистов по объекту был нанесен удар, предположительно, беспилотником. Тем не менее о жертвах среди населения не сообщалось.
Отчаянный призыв военкоров к России
Военные корреспонденты сообщили, что в ответ на недавние высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего использование Украиной дальнобойного вооружения против России, может быть организован новый пуск баллистической ракеты «Орешник» с целью демонстрации силы.
Как отмечается в публикации Telegram-канала «Военная хроника», основная задача предстоящего запуска заключается не только в точном поражении цели, но и в нанесении максимально серьезного и, по возможности, необратимого урона объектам, имеющим критическое значение для производства высокоточных вооружений на территории Украины. В Минобороны РФ, однако, никак не отреагировали по этому поводу.
Обстановка в зоне СВО
Что происходит в Часовом Яре
Военнопленные солдаты ВСУ на протяжении двух недель по наводке ВС РФ передавали своему командованию недостоверную информацию о дислокации российских военных в районе Часова Яра. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие задержали группу украинских бойцов, которые скрывались в одном из городских районов, находящегося под контролем российских сил. Тогда солдаты 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен нескольких украинских военных, оставшихся без поддержки своих сослуживцев при их отступлении.
Запорожское направление: стороны атакуют друг друга дальним оружием
Запорожское направление. Линия боевого соприкосновения в данном районе сохраняется без значительных изменений. На протяжении всей линии фронта продолжаются позиционные столкновения, при этом обе стороны активно применяют средства дальнего поражения, передает WarGonzo.
Контратаки ВСУ на донецком направлении
На южнодонецком участке бои приобретают встречный характер из-за регулярных контратак со стороны ВСУ. Украинские подразделения пытаются препятствовать дальнейшему продвижению российских войск в сторону населенного пункта Комар, вблизи которого завершается линия подготовленных оборонительных сооружений противника.
В настоящее время российские силы отражают атаки противника и удерживают инициативу на данном участке. Бойцы РФ также освободили Зеленое Поле в ДНР.
Покровское (красноармейское) направление: освободили Шевченко
На покровском направлении подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко Первое. В настоящий момент продолжается широкий обход самого Покровска.
Сумское направление: интенсивное давление
Активные боевые действия продолжаются на ряде участков в Сумской области. Российские войска оказывают давление на оборону противника в районе Юнаковки. Украинские силы вновь предприняли попытки атаковать российские позиции в районе Теткино, однако не так интенсивно, как раньше.
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