Вечером 31 мая в Тюмени спасатели ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома по улице Николая Чаплина, 117. В региональном Управлении МЧС сообщили, что из огня спасено четыре человека.
«Сегодня в шестом часу вечера поступило сообщение о пожаре квартиры по адресу: г. Тюмень, Николая Чаплина, 117. Огнеборцы эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара 15 человек, спасли 4 человека», — говорится в официальном сообщении ведомства. Предварительно, пострадавших нет.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.
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