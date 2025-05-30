30 мая 2025

В Тюмени из пожара в многоквартирном доме спасено четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели эвакуировали из здания 15 человек
Спасатели эвакуировали из здания 15 человек Фото:

Вечером 31 мая в Тюмени спасатели ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома по улице Николая Чаплина, 117. В региональном Управлении МЧС сообщили, что из огня спасено четыре человека.

Причина пожара устанавливается
Причина пожара устанавливается
Фото:

«Сегодня в шестом часу вечера поступило сообщение о пожаре квартиры по адресу: г. Тюмень, Николая Чаплина, 117. Огнеборцы эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара 15 человек, спасли 4 человека», — говорится в официальном сообщении ведомства. Предварительно, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

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Вечером 31 мая в Тюмени спасатели ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома по улице Николая Чаплина, 117. В региональном Управлении МЧС сообщили, что из огня спасено четыре человека. «Сегодня в шестом часу вечера поступило сообщение о пожаре квартиры по адресу: г. Тюмень, Николая Чаплина, 117. Огнеборцы эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара 15 человек, спасли 4 человека», — говорится в официальном сообщении ведомства. Предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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