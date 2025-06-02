В поселке Янино Ленинградской области на территории завода идет эвакуация сотрудников. Информация о возгорании появилась в социальных сетях от очевидцев, которые заметили густой дым над промышленной зоной.
«У нас сейчас идет экстренная эвакуация людей», — сообщили URA.RU в компании «Евро-тент», находящейся в том же здании, где происходит пожар. По словам одной из сотрудниц, обстановка на месте чрезвычайно напряженная. О пострадавших на данный момент информации не поступало.
Завод «Пигмент» был основан в 1839 году и считается старейшим предприятием России по производству лакокрасочных материалов. На официальном сайте компании отмечается, что предприятие играет значимую роль в химической промышленности региона. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС.
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