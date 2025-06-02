В Ленобласти из полыхающего здания завода спасают людей. Видео

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О пострадавших на данный момент информации не поступало (архивное фото)
О пострадавших на данный момент информации не поступало (архивное фото) Фото:

В поселке Янино Ленинградской области на территории завода идет эвакуация сотрудников. Информация о возгорании появилась в социальных сетях от очевидцев, которые заметили густой дым над промышленной зоной.

«У нас сейчас идет экстренная эвакуация людей», — сообщили URA.RU в компании «Евро-тент», находящейся в том же здании, где происходит пожар. По словам одной из сотрудниц, обстановка на месте чрезвычайно напряженная. О пострадавших на данный момент информации не поступало.

Завод «Пигмент» был основан в 1839 году и считается старейшим предприятием России по производству лакокрасочных материалов. На официальном сайте компании отмечается, что предприятие играет значимую роль в химической промышленности региона. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС.

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В поселке Янино Ленинградской области на территории завода идет эвакуация сотрудников. Информация о возгорании появилась в социальных сетях от очевидцев, которые заметили густой дым над промышленной зоной. «У нас сейчас идет экстренная эвакуация людей», — сообщили URA.RU в компании «Евро-тент», находящейся в том же здании, где происходит пожар. По словам одной из сотрудниц, обстановка на месте чрезвычайно напряженная. О пострадавших на данный момент информации не поступало. Завод «Пигмент» был основан в 1839 году и считается старейшим предприятием России по производству лакокрасочных материалов. На официальном сайте компании отмечается, что предприятие играет значимую роль в химической промышленности региона. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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