Над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма
В поселке Янино Ленинградской области произошел крупный пожар на территории завода «Пигмент». Об этом сообщают очевидцы в местных чатах.
Завод специализируется на производстве лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма, которое было видно за несколько километров от места происшествия. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
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