Под Петербургом разгорелся пожар на крупном лакокрасочном заводе. Видео

В Ленобласти горит завод по производству краски «Пигмент»
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Над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма
Над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма Фото:

В поселке Янино Ленинградской области произошел крупный пожар на территории завода «Пигмент». Об этом сообщают очевидцы в местных чатах.

Завод специализируется на производстве лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма, которое было видно за несколько километров от места происшествия. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

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В поселке Янино Ленинградской области произошел крупный пожар на территории завода «Пигмент». Об этом сообщают очевидцы в местных чатах. Завод специализируется на производстве лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма, которое было видно за несколько километров от места происшествия. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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