В поселке Янино-1 (Ленинградская область) произошел крупный пожар на территории производственного предприятия. По информации регионального управления МЧС России, возгорание охватило ангары с лакокрасочной продукцией на площади около 800 квадратных метров.
«В поселке Янино горят ангары с лакокрасочной продукцией на 800 квадратах», — пишет МЧС в официальном telegram-канале. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов МЧС и задействовано 10 единиц техники. Сотрудники экстренных служб принимают меры для локализации и предотвращения распространения огня на соседние объекты. На месте происшествия организован штаб по координации действий всех служб.
По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Всеволожская городская прокуратура начала проверку по факту пожара. В рамках проверки предстоит установить причины происшествия, а также дать оценку деятельности контролирующих органов, уровню соблюдения требований пожарной безопасности и условий охраны труда на предприятии.
Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов лично прибыл на место ЧП для координации работы аварийных служб и контроля за ходом ликвидации последствий пожара. Ход и результаты проверки поставлены на особый контроль прокуратуры района.
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