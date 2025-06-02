В Тюмени отреставрируют здание, где останавливался химик Менделеев

В Тюмени отреставрируют ж/д станцию «Тура» на Пристанской. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона планировал изъять объект у компании «СУ25», но стороны пришли к мирному соглашению. Такая информация указана в картотеке арбитражного суда. В этом доме ранее останавливался российский химик Дмитрий Менделеев
«Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами „Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области“ и ООО „СУ25“ в целях урегулирования по взаимному согласию сторон спора, возникшего в связи с подачей истцом иска к ответчику об изъятии принадлежащего ответчику на праве собственности объекта культурного наследия регионального значения „Место кратковременного пребывания Д. И. Менделеева“. <...> Ответчик обязуется доработать и согласовать с истцом проектную документацию на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта», — указано в деле.
Компания также должна получить заключение госэкспертизы в течение года и реконструировать здание в течение двух лет и семи месяцев с даты согласования проекта. Все работы компания может выполнить досрочно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!