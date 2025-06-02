В Тюмени отреставрируют здание, где останавливался химик Менделеев

В Тюмени отреставрируют ж/д станцию «Тура» на Пристанской
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрацию компания может выполнить досрочно
Реставрацию компания может выполнить досрочно Фото:

В Тюмени отреставрируют ж/д станцию «Тура» на Пристанской. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона планировал изъять объект у компании «СУ25», но стороны пришли к мирному соглашению. Такая информация указана в картотеке арбитражного суда. В этом доме ранее останавливался российский химик Дмитрий Менделеев

«Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами „Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области“ и ООО „СУ25“ в целях урегулирования по взаимному согласию сторон спора, возникшего в связи с подачей истцом иска к ответчику об изъятии принадлежащего ответчику на праве собственности объекта культурного наследия регионального значения „Место кратковременного пребывания Д. И. Менделеева“. <...> Ответчик обязуется доработать и согласовать с истцом проектную документацию на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта», — указано в деле.

Компания также должна получить заключение госэкспертизы в течение года и реконструировать здание в течение двух лет и семи месяцев с даты согласования проекта. Все работы компания может выполнить досрочно.

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В Тюмени отреставрируют ж/д станцию «Тура» на Пристанской. Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона планировал изъять объект у компании «СУ25», но стороны пришли к мирному соглашению. Такая информация указана в картотеке арбитражного суда. В этом доме ранее останавливался российский химик Дмитрий Менделеев «Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами „Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области“ и ООО „СУ25“ в целях урегулирования по взаимному согласию сторон спора, возникшего в связи с подачей истцом иска к ответчику об изъятии принадлежащего ответчику на праве собственности объекта культурного наследия регионального значения „Место кратковременного пребывания Д. И. Менделеева“. <...> Ответчик обязуется доработать и согласовать с истцом проектную документацию на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта», — указано в деле. Компания также должна получить заключение госэкспертизы в течение года и реконструировать здание в течение двух лет и семи месяцев с даты согласования проекта. Все работы компания может выполнить досрочно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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