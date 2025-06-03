Тюменские власти потратят на модернизацию «Телемед-72» больше 2 миллионов рублей

Тюменские власти потратят более двух миллионов рублей на расширение функционала мобильного приложения в сфере здравоохранения «Телемед-72». Информация имеется в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. В сервис добавят раздел с графиком вакцинации, а также другие нововведения.
«Требования по адаптации системы: добавить в раздел „Здоровье под контролем“ подраздел „Профилактика“. В нем реализовать тематический блок „Вакцинация“, который содержит план вакцинации (для пациентов 18+, детей или их законных представителей), уведомления о вакцинации на предстоящий месяц, информирование о медицинских отводах», — говорится в документе.
Также в приложении можно будет увидеть номер кабинета врача, к которому записался пациент, если это произошло через автоматизированную систему или посредством других источников. Для удобства тюменцев в приложении также можно будет увидеть день недели, на который предлагают запись, а не только дату.
Стоимость обновления оценили в 2 090 000 рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, который приступит к работе.
Ранее URA.RU писало, что тюменка обнаружила в приложении «Телемед-72» медицинские данные, которые она врачу не сообщала. Их внесли в ее карту.
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