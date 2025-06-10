Преступники вытянули из доверчивых свердловчан 1,5 млрд рублей

Свердловчане за пять месяцев 2025 года отдали мошенникам 1,5 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, монеты, надбавка. Создано в Midjourney., монеты, деньги, нищета, надбавка
Мошенники выманили свыше 1,5 млрд рублей у свердловчан Фото:

С января по май 2025 года жители Свердловской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. По словам полковника, ситуация требует срочных мер не только со стороны правоохранительных органов, но и всех участников профилактической работы.

«Только за пять месяцев текущего года свердловчане 'пожертвовали' жуликам 1 миллиард 539 миллионов 390 тысяч рублей. И чтобы эта сумма не приумножилась и кривая такого рода преступлений не росла в геометрической прогрессии, что называется, должны бить тревогу не только органы полиции, а абсолютно все субъекты профилактики», — отметил полковник Горелых.

Руководитель пресс-службы обратился к руководителям крупных предприятий, образовательных и медицинских учреждений с просьбой организовать встречи сотрудников с представителями полиции. Такие профилактические мероприятия, по мнению Горелых, позволяют разъяснять гражданам методы, которыми пользуются мошенники для обмана людей всех возрастов — от молодежи до пенсионеров.

Горелых отметил, что не все руководители откликаются на предложения полиции провести разъяснительную работу. Некоторые считают, что их сотрудники достаточно осведомлены и не попадутся на уловки злоумышленников. Однако статистика показывает обратное — жертвами мошенников становятся люди с разным уровнем образования и жизненного опыта.

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С января по май 2025 года жители Свердловской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. По словам полковника, ситуация требует срочных мер не только со стороны правоохранительных органов, но и всех участников профилактической работы. «Только за пять месяцев текущего года свердловчане 'пожертвовали' жуликам 1 миллиард 539 миллионов 390 тысяч рублей. И чтобы эта сумма не приумножилась и кривая такого рода преступлений не росла в геометрической прогрессии, что называется, должны бить тревогу не только органы полиции, а абсолютно все субъекты профилактики», — отметил полковник Горелых. Руководитель пресс-службы обратился к руководителям крупных предприятий, образовательных и медицинских учреждений с просьбой организовать встречи сотрудников с представителями полиции. Такие профилактические мероприятия, по мнению Горелых, позволяют разъяснять гражданам методы, которыми пользуются мошенники для обмана людей всех возрастов — от молодежи до пенсионеров. Горелых отметил, что не все руководители откликаются на предложения полиции провести разъяснительную работу. Некоторые считают, что их сотрудники достаточно осведомлены и не попадутся на уловки злоумышленников. Однако статистика показывает обратное — жертвами мошенников становятся люди с разным уровнем образования и жизненного опыта.
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