Преступники вытянули из доверчивых свердловчан 1,5 млрд рублей

С января по май 2025 года жители Свердловской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. По словам полковника, ситуация требует срочных мер не только со стороны правоохранительных органов, но и всех участников профилактической работы.
«Только за пять месяцев текущего года свердловчане 'пожертвовали' жуликам 1 миллиард 539 миллионов 390 тысяч рублей. И чтобы эта сумма не приумножилась и кривая такого рода преступлений не росла в геометрической прогрессии, что называется, должны бить тревогу не только органы полиции, а абсолютно все субъекты профилактики», — отметил полковник Горелых.
Руководитель пресс-службы обратился к руководителям крупных предприятий, образовательных и медицинских учреждений с просьбой организовать встречи сотрудников с представителями полиции. Такие профилактические мероприятия, по мнению Горелых, позволяют разъяснять гражданам методы, которыми пользуются мошенники для обмана людей всех возрастов — от молодежи до пенсионеров.
Горелых отметил, что не все руководители откликаются на предложения полиции провести разъяснительную работу. Некоторые считают, что их сотрудники достаточно осведомлены и не попадутся на уловки злоумышленников. Однако статистика показывает обратное — жертвами мошенников становятся люди с разным уровнем образования и жизненного опыта.
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