Десятки молодоженов и фестиваль в новом квартале — как проходит День города в Екатеринбурге. Фоторепортаж

В Екатеринбурге празднуют День города 16 августа
Екатеринбургу исполнилось 302 года
Екатеринбургу исполнилось 302 года

В Екатеринбурге празднуют 302-летие города. Жители уральской столицы могут посмотреть на выставку ретроавтомобилей, десятки пар сыграли свадьбу на главной сцене в Историческом сквере, в центре проходит ярмарка, а в новом квартале на улице Архангела Михаила открыли фестиваль « Энергия РМК» , где собрался весь уральский бомонд. Как проходит День города в Екатеринбурге — в фоторепортаже URA.RU.
