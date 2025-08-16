Екатеринбургу исполнилось 302 года
В Екатеринбурге празднуют 302-летие города. Жители уральской столицы могут посмотреть на выставку ретроавтомобилей, десятки пар сыграли свадьбу на главной сцене в Историческом сквере, в центре проходит ярмарка, а в новом квартале на улице Архангела Михаила открыли фестиваль «Энергия РМК», где собрался весь уральский бомонд. Как проходит День города в Екатеринбурге — в фоторепортаже URA.RU.
