Росавиация: в Волгограде и Астрахани временно закрыли аэропорты

В аэропортах Астрахани и Волгограда временно ограничены взлет и посадка самолетов. Данные меры введены для обеспечения безопасности авиаперевозок, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко. Информация приводится в telegram-канале «Представитель Росавиации».
Сегодня ограничения вводились и в воздушных гаванях Нижневартовска (ХМАО) и Екатеринбурга (Свердловская область). Так, в первом случае вылет рейса в Санкт-Петербург задержали на два часа, а во втором происходит массовая задержка рейсов — время варьируется от часа до четырех часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.