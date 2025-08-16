Росавиация: в Волгограде и Астрахани временно закрыли аэропорты

В двух аэропортах России ввели временные ограничения для безопасности полетов
В двух аэропортах России ввели временные ограничения для безопасности полетов

В аэропортах Астрахани и Волгограда временно ограничены взлет и посадка самолетов. Данные меры введены для обеспечения безопасности авиаперевозок, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко. Информация приводится в  telegram-канале «Представитель Росавиации». 

Сегодня ограничения вводились и в воздушных гаванях Нижневартовска (ХМАО) и Екатеринбурга (Свердловская область). Так, в первом случае вылет рейса в Санкт-Петербург задержали на два часа, а во втором происходит массовая задержка рейсов — время варьируется от часа до четырех часов.

