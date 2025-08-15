15 августа 2025

Крымчанин попытался украсть у пожилой свердловчанки почти три миллиона. Видео

Жительница Каменска-Уральского едва не лишилась всех сбережений из-за мошенника
В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские предотвратили попытку мошенничества в отношении 78-летней пенсионерки. Пойманным курьером оказался 40-летний житель Крыма, рассказали в городском МО МВД.

По данным полиции, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Федеральной налоговой службы. Он спросил, есть ли у нее деньги дома, и сказал, что их нужно проверить на подлинность. «Доверившись, пожилая женщина рассказала незнакомцу, что в банке имеется накопление на сумму 2 800 000 рублей. Мошенник убедил гражданку снять деньги со счета, а затем передать средства их „сотруднику“», — пояснили в ведомстве.

Однако вместо настоящих купюр пенсионерка передала злоумышленнику муляж. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который пришел за деньгами. Им оказался ранее судимый житель республики Крым.

Ранее в Свердловской области уже фиксировались случаи мошенничества с участием пенсионеров. В Екатеринбурге две пожилые женщины потеряли более 15 миллионов рублей, доверившись злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками госструктур и убеждали перевести сбережения на «безопасные счета».

