В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские предотвратили попытку мошенничества в отношении 78-летней пенсионерки. Пойманным курьером оказался 40-летний житель Крыма, рассказали в городском МО МВД.
По данным полиции, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Федеральной налоговой службы. Он спросил, есть ли у нее деньги дома, и сказал, что их нужно проверить на подлинность. «Доверившись, пожилая женщина рассказала незнакомцу, что в банке имеется накопление на сумму 2 800 000 рублей. Мошенник убедил гражданку снять деньги со счета, а затем передать средства их „сотруднику“», — пояснили в ведомстве.
Однако вместо настоящих купюр пенсионерка передала злоумышленнику муляж. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который пришел за деньгами. Им оказался ранее судимый житель республики Крым.
Ранее в Свердловской области уже фиксировались случаи мошенничества с участием пенсионеров. В Екатеринбурге две пожилые женщины потеряли более 15 миллионов рублей, доверившись злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками госструктур и убеждали перевести сбережения на «безопасные счета».
