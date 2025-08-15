15 августа 2025

Усиленные наряды полиции вышли на улицы в День города в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Силовики будут дежурить в точках массового скопления людей
Силовики будут дежурить в точках массового скопления людей Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Силовики следят за порядком на Дне города в Екатеринбурге. На улицы вышли усиленные наряды полиции, сказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.

"Сегодня в праздничный день, усилена работа нарядов полиции. Правоохранители обеспечивают безопасность жителей и гостей города в местах массового пребывания людей", — отметили в силовом ведомстве.

Полиция призывает горожан соблюдать порядок. Кроме того, во время патрулирования правоохранители проведут профилактику мошенничества.

Екатеринбургу исполняется 302 года. За ходом праздничных мероприятий агентство следит в  онлайн-трансляции.

© Служба новостей «URA.RU»
