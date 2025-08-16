Артем Жога наградил победителей игр «ЮНАВИА» в Челябинске. Фото

Артем Жога наградил школьников, которые мечтают стать летчиками
Артем Жога наградил школьников, которые мечтают стать летчиками Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с участниками всероссийских военно-спортивных игр «ЮНАВИА», которые завершились в Челябинске. В город приехали школьники из 22 регионов страны. Пять команд представили Ямал, Тюменскую и Челябинскую области, написал полпред в своем telegram-канале.

«За четыре дня ребята прошли курс молодого бойца и школу характера. Они с честью выполнили все испытания», — отметил Артем Жога.

По словам полпреда, ребята продемонстрировали умения в области авиамоделирования и пилотирования беспилотных летательных аппаратов, а также успешно прошли викторину, посвященную истории авиации и событиям Великой Отечественной войны. Кроме того, они получили возможность посидеть за штурвалом самолета, пообщаться с военными летчиками и курсантами Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

В рамках итоговой церемонии Андрей Жога лично наградил победителей игр. В число лучших вошли команды из Московской области, Оренбургской области и Якутии. Полпред подчеркнул, что движение «Юнармия» формирует у школьников целеустремленность, силу воли и ответственность. Он пожелал участникам уверенно идти к своей мечте — связать жизнь с авиацией.

Как ранее писало URA.RU, в Екатеринбурге состоялась вторая онлайн-сессия форума «Патриоты Урала», организованного по инициативе полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Мероприятие, ориентированное на участников и ветеранов специальной военной операции, привлекло внимание примерно 1,5 тысячи зрителей. Четвертый форум пройдет в ЯНАО. Подготовка к нему уже началась.

Артем Жога пожелал ребятам исполнения их мечты — работать в авиации
Артем Жога пожелал ребятам исполнения их мечты — работать в авиации
Фото:

