15 августа 2025

В Екатеринбурге массово задерживаются рейсы

Самолеты задерживаются в четыре города России
В Кольцово массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от часа до четырех часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано четыре рейса — три от «Уральских авиалиний» и один Red Wings. Пассажиром борта до Сочи от «Уральских авиалиний» придется ждать около четырех часов — по расписанию самолет должен был вылететь 16 августа из Екатеринбурга в 11:40. Сейчас вылет запланирован на 15:30 этого же дня.

Другой самолет от авиакомпании задерживается в Москву на почти три с половиной часа. Также рейс в Калининград переносятся с 13:10 на 14:10. Борт от Red Wings в Саранск задерживается на полтора часа.

