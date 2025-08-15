Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прилетел в Екатеринбург на День города. Он принял участие в открытии нового спортивного квартала «Архангел Михаил», который появился по инициативе основателя РМК Игоря Алтушкина. И выступил с комплиментами в адрес мецената, передает корреспондент URA.RU.
«Как принято у нас на Руси, дождь — к добру. А сегодня еще одно доброе дело, потому что добрые люди открыли этот квартал для добрых дел. Игорь Алексеевич, вы умеете удивлять, но сегодня превзошли сами себя. За столь короткий промежуток времени реализовать мощнейший продукт для людей, это дорогого стоит! Искренняя благодарность и респект», — заявил Якушев.
Екатеринбуржцам он пожелал любви, здоровья и удачи. «Для этого в городе все есть», — добавил глава генсовета ЕР. В открытии площадки также приняли участие уральский полпред президента Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Прилетел и телеведущий Владимир Соловьев.
В квартале «Архангела Михаила» сегодня стартовал фестиваль «Энергия РМК». Екатеринбуржцы могут посмотреть, мото- и дрифт-шоу, попробовать себя в паделе, посетить турнир по баскетболу, освоить управление БПЛА. Вечером 16 числа бесплатные концерты дадут Mary Gu, Jakone и Kiliana, Леш Свик, Мот, Big Baby Tape и Gayazovs Brothers. Программа продолжится 17 июня. Подробнее о ней — в афише URA.RU.
