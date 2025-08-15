15 августа 2025

Якушев удивился подарку, который Алтушкин сделал Екатеринбургу в День города. Фото

Владимир Якушев прилетел на открытие фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
Как бывший уральский полпред Владимир Якушев знает запросы екатеринбуржцев
Как бывший уральский полпред Владимир Якушев знает запросы екатеринбуржцев Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прилетел в Екатеринбург на День города. Он принял участие в открытии нового спортивного квартала «Архангел Михаил», который появился по инициативе основателя РМК Игоря Алтушкина. И выступил с комплиментами в адрес мецената, передает корреспондент URA.RU.

«Как принято у нас на Руси, дождь — к добру. А сегодня еще одно доброе дело, потому что добрые люди открыли этот квартал для добрых дел. Игорь Алексеевич, вы умеете удивлять, но сегодня превзошли сами себя. За столь короткий промежуток времени реализовать мощнейший продукт для людей, это дорогого стоит! Искренняя благодарность и респект», — заявил Якушев.

Екатеринбуржцам он пожелал любви, здоровья и удачи. «Для этого в городе все есть», — добавил глава генсовета ЕР. В открытии площадки также приняли участие уральский полпред президента Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Прилетел и телеведущий Владимир Соловьев.

В квартале «Архангела Михаила» сегодня стартовал фестиваль «Энергия РМК». Екатеринбуржцы могут посмотреть, мото- и дрифт-шоу, попробовать себя в паделе, посетить турнир по баскетболу, освоить управление БПЛА. Вечером 16 числа бесплатные концерты дадут Mary Gu, Jakone и Kiliana, Леш Свик, Мот, Big Baby Tape и Gayazovs Brothers. Программа продолжится 17 июня. Подробнее о ней — в афише URA.RU.

Игорь Алтушкин собрал у себя на площадке весь бомонд
Игорь Алтушкин собрал у себя на площадке весь бомонд
Фото:
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
