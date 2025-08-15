Полсотни ретромашин традиционно выставили в центре Екатеринбурга в День города — в этом году на улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта, 1 до Дома правительства). «Чайки», «Победы», «Москвичи», «Жигули», Mercedes, легендарные «Эмки» (ГАЗ-М1) времен начала Второй мировой войны и Cadillac, на котором всегда в столице Урала ездит шансонье Михаил Шуфутинский. Машины все добрались своим ходом. У многих рядом можно было заметить хозяев. Побывал на выставке корреспондент URA.RU.
Зона ретромашин была ограждена, заход на нее был возможен только через личный досмотр, поэтому у входа периодически скапливалась небольшая очередь. После проверки гости выставки попадали в прошлое — их окутывала ностальгия. Ценители все угадывали самостоятельно (табличек с описанием у автомобилей не было). Вот до боли родные «Жигули» (модели с 1971 по 1990-тый год) — порядка 12 машин, целый ряд «Москвичей» 70-х-80-х годов — около семи штук, техника советского ГАИ — мотоциклы «Урал», РАФ, а также ГАЗ-М1, которому в 2026 году исполнится 90 лет (выпускались они с 1936 по 1942 год).
«Я ее [машину] 12 лет назад взял в Краснодарском крае. Что она там делала, я не знаю. Воевала, не воевала. Пробоины есть. Надеюсь, никого не убили в ней. Как правило, такие машины были у фотокорреспондентов. Они в ней практически жили», — рассказал хозяин машины Валерий Несоленый.
Поэтому у правой задней двери «Эмки» установлен умывальник, левая не открывается — там стоит чемодан, служащий столом. Слева над водителем есть место для знамени, в конце машины — зона для шинели и сапог. Несмотря на то, что автомобиль кажется маленьким, в нем легко может вместиться четыре человека. «Эмка» до сих пор на ходу и имеет родные железные крылья.
Дальше — целая линейка автомобилей Mercedes с 1972 по 1994 год, Volvo, Cadillac, Toyota Crown 1983 года выпуска — такую любители отечественного кино могли видеть в фильме 1992 года «Америкэн бой». Машине 42 года, в ней заменено только лобовое стекло. Владелец Илья Соловьев нашел ее в Новосибирске, увидел и «пропал».
«Знаете, есть машина для езды, а это машина для выезда. Выехал, прокатился по ночному городу и обратно. Это машина с функциями, которых нет даже у современных машин. Задний диван раскладывается, то есть тебе некомфортно, ты кнопочку нажал, он раз, чуть-чуть разложился. Электропривод сиденья, электропривод зеркал, двухконтурный кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль. И это все было установлено больше 40 лет назад, ну, вы представляете?», — похвастался Соловьев.
Завершением выставки стали гоночные машины — Nissan, Toyota Supra, которая будет 17 августа участвовать в мотошоу на улице Архангела Михаила. А также тюнингованные автомобили для дрифтов, в частности «Жигули». В этой части зоны был самый большой ажиотаж — так как была возможность сесть за руль, заглянуть в капот. Посмотреть все жители и гости города могли с 11:00 до 15:00.
В 2024 году часть выставки ретромашин Дня города была посвящена «Авто в кино». Модельный ряд тогда подбирали специально под советские фильмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!