Екатеринбург — быстроразвивающийся город, из которого не хочется уезжать. В День города поздравления опубликовали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и градоначальник Алексей Орлов.
«Сегодня Екатеринбург — активно развивающийся город, где создаются все условия для жизни людей, для работы, ведения бизнеса, занятий спортом и творчеством. Для всей страны город остается местом, куда хочется приехать и больше не уезжать. Екатеринбург — город трудолюбивых, талантливых и целеустремленных людей. Благодарю каждого, кто делает столицу нашей Свердловской области краше, комфортнее, уютнее», — отметил Денис Паслер в поздравлении в своем telegram-канале.
Мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале также подчеркнул значимость жителей для развития уральской столицы. Он пожелал екатеринбуржцам счастья, здоровья и благополучия, отметив, что именно горожане делают Екатеринбург уникальным и привлекательным для жизни.
В этом году Екатеринбург отмечает 302-й день рождения, несмотря на дождливую погоду, которая сопровождает праздничные мероприятия. Горожан ждут концерты популярных исполнителей, конкурсы и городские акции, такие как «Городская свадьба» и «Мисс Екатеринбург». URA.RU следит за ходом мероприятий в онлайн-трансляции.
