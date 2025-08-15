15 августа 2025

Обзывавший Екатеринбург Соловьев выступил с неожиданной речью в День города

Ведущий Соловьев поздравил екатеринбуржцев с Днем города
Владимир Соловьев посетил фестиваль «Энергия РМК»
Владимир Соловьев посетил фестиваль «Энергия РМК» Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Телеведущий Владимир Соловьев поздравил екатеринбуржцев с  Днем города. Сейчас журналист находится на фестивале «Энергия РМК», передает корреспондент URA.RU. 

«С днем города, Екатеринбург, „Энергия РМК“. Не знаю, где в мире есть народ, который может позволить себе назвать улицу или квартал именем Архангела Михаил. Не знаю, где есть еще в мире люди, которые встали и борются с абсолютным злом и тьмой. Екатеринбург — это не только щит родины, который куется здесь, это великие оружейники. Русский создан для победы. Все могут пытаться с нами воевать, но что на спортивных ристалищах, что на поле боя, нам нет и не будет равных. Екатеринбург — честь и слава, надежда и опора, великое прошлое и великое будущее нашей родины. Почему? Потому что мы русские и с нами Бог! Если Бог с нами, то кто против нас? С Днем города, удачи», — сказал Соловьев. 

Телеведущего заметили на праздновании 302-летия Екатеринбурга в окружении врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, полпреда в УрФО Артема Жоги, секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева. Вместе они дали старт фестивалю.

«Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа. В программе — мото- и дрифт-шоу, спортивные соревнования, бои, мастер-классы и концерты звезд. Подробнее о праздновании Дня города — в онлайн-трансляции URA.RU

