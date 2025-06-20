Пермяку не удалось оспорить штраф за драку с министром культуры

Ленинский районный суд Перми отклонил апелляционную жалобу сотрудника министерства культуры Пермского края Ильи Шаврина, который пытался оспорить решение о его виновности в избиении главы ведомства Аллы Платоновой. Об этом сообщил супруг и адвокат руководителя министерства Дмитрий Попов.
«Суд постановил квалифицировать действия Илья Шаврина как совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ. В остальном постановление суда первой инстанции осталось без изменений», — передает слова Попова Properm.
Ранее глава министерства культуры Пермского края Алла Платонова подала заявление в полицию на своего коллегу из-за нападения. Суд первой инстанции признал Илью Шаврина виновным и назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.
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