Пермяку не удалось оспорить штраф за драку с министром культуры

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Суд отклонил жалобу мужчины
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Ленинский районный суд Перми отклонил апелляционную жалобу сотрудника министерства культуры Пермского края Ильи Шаврина, который пытался оспорить решение о его виновности в избиении главы ведомства Аллы Платоновой. Об этом сообщил супруг и адвокат руководителя министерства Дмитрий Попов.

«Суд постановил квалифицировать действия Илья Шаврина как совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ. В остальном постановление суда первой инстанции осталось без изменений», — передает слова Попова Properm.

Ранее глава министерства культуры Пермского края Алла Платонова подала заявление в полицию на своего коллегу из-за нападения. Суд первой инстанции признал Илью Шаврина виновным и назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Ленинский районный суд Перми отклонил апелляционную жалобу сотрудника министерства культуры Пермского края Ильи Шаврина, который пытался оспорить решение о его виновности в избиении главы ведомства Аллы Платоновой. Об этом сообщил супруг и адвокат руководителя министерства Дмитрий Попов. «Суд постановил квалифицировать действия Илья Шаврина как совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ. В остальном постановление суда первой инстанции осталось без изменений», — передает слова Попова Properm. Ранее глава министерства культуры Пермского края Алла Платонова подала заявление в полицию на своего коллегу из-за нападения. Суд первой инстанции признал Илью Шаврина виновным и назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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