Суд в Перми рассмотрит дело о потасовке министра культуры с подчиненным

В министерстве культуры Пермского края отреагировали на скандал с потасовкой главы ведомства Аллы Платоновой с подчиненным. СМИ ранее сообщили, что неназванный сотрудник минкульта обвинил Платонову в нападении. В министерстве же утверждают, что нападавшим стал сам подчиненный министра. По этому факту она написала заявление в полицию, административное дело уже направлено в суд.
«Аллой Платоновой по факту нападения сотрудника И.Г. Шаврина было написано заявление, принятое полицией для дальнейшего рассмотрения. Устанавливается легитимность действий всех участников инцидента — других участников совещания и сотрудников охраны, поспешивших на вызов. Все они дали свидетельские показания по инциденту с момента его инициирования со стороны И.Г. Шаврина. Расследование проведено в установленном порядке, фактов нанесения увечий И.Г. Шаврину не зафиксировано. Административное дело, заведенное по заявлению Аллы Платоновой, передано для рассмотрения в суд», — заявили URA.RU минкультуры.
По данным сайта министерства, И.Г. Шаврин — это консультант отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Илья Геннадьевич Шаврин. Ранее он заявлял журналистам, что Платонова колотила его на глазах коллег, а также отобрала телефон и банковские карты. По информации источника URA.RU, конфликт произошел на закрытом совещании, когда Шаврин достал мобильный телефон и начал снимать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!