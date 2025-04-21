За драку с министром культуры пермяку выписали тысячный штраф

Суд признал виновным в нанесении побоев бывшего сотрудника минкульта Прикамья
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За нанесение побоев сотруднику министерства присудили штраф 5 тысяч рублей
За нанесение побоев сотруднику министерства присудили штраф 5 тысяч рублей Фото:

Мировой суд Ленинского района Перми признал виновным консультанта краевого министерства культуры в нанесении побоев министру культуры Алле Платоновой. Ему выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Консультанта отдела управления имуществом и реализации инвестиционных продуктов Илью Шаврина признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ „Побои“. Мировой судья назначил мужчине штраф в размере 5 тысяч рублей», — сообщает perm.aif.ru.

Признанный виновным в нанесении побоев главе минкульта намерен обжаловать решение суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в министерстве культуры Пермского края отреагировали на скандал с потасовкой главы ведомства Аллы Платоновой с подчиненным. По факту происшествия она написала заявление в полицию. Ранее СМИ сообщили, что неназванный сотрудник минкульта обвинил Платонову в нападении.

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Мировой суд Ленинского района Перми признал виновным консультанта краевого министерства культуры в нанесении побоев министру культуры Алле Платоновой. Ему выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. «Консультанта отдела управления имуществом и реализации инвестиционных продуктов Илью Шаврина признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ „Побои“. Мировой судья назначил мужчине штраф в размере 5 тысяч рублей», — сообщает perm.aif.ru. Признанный виновным в нанесении побоев главе минкульта намерен обжаловать решение суда. Приговор в законную силу еще не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в министерстве культуры Пермского края отреагировали на скандал с потасовкой главы ведомства Аллы Платоновой с подчиненным. По факту происшествия она написала заявление в полицию. Ранее СМИ сообщили, что неназванный сотрудник минкульта обвинил Платонову в нападении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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