«Страшный звук грома и яркая вспышка»: пермяк и его друг выжили после удара молнии

Двоим мужчинам удалось уцелеть после удара молнии в центре Перми. Один из участников событий утверждает, что заряд попал в зонт. При этом обошлось без травм.
«Около девяти часов вечера (21 июня — прим. URA.RU) мы стояли у остановки „Театр-Театр“. В это время молния попала в зонт, друг почувствовал удар током, я присел от неожиданности. Страшный звук грома, яркая световая вспышка и ощущение взрыва над нами. Никаких болезненных ощущений не испытали», — пояснил собеседник портала 59.RU.
URA.RU уже писало, что накануне в Пермском крае выпало рекордное количество осадков. К утру часть улиц прикамской столицы ушла под воду. Подробнее о том, как пермяки пережили мощный ливень — узнаете из нашего материала.
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