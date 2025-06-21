21 июня 2025

«Страшный звук грома и яркая вспышка»: пермяк и его друг выжили после удара молнии

Молния ударила в зонт мужчины в центре Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас пермяк разыскивает видео с места происшествия
Сейчас пермяк разыскивает видео с места происшествия Фото:

Двоим мужчинам удалось уцелеть после удара молнии в центре Перми. Один из участников событий утверждает, что заряд попал в зонт. При этом обошлось без травм.

«Около девяти часов вечера (21 июня — прим. URA.RU) мы стояли у остановки „Театр-Театр“. В это время молния попала в зонт, друг почувствовал удар током, я присел от неожиданности. Страшный звук грома, яркая световая вспышка и ощущение взрыва над нами. Никаких болезненных ощущений не испытали», — пояснил собеседник портала 59.RU.

URA.RU уже писало, что накануне в Пермском крае выпало рекордное количество осадков. К утру часть улиц прикамской столицы ушла под воду. Подробнее о том, как пермяки пережили мощный ливень — узнаете из нашего материала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двоим мужчинам удалось уцелеть после удара молнии в центре Перми. Один из участников событий утверждает, что заряд попал в зонт. При этом обошлось без травм. «Около девяти часов вечера (21 июня — прим. URA.RU) мы стояли у остановки „Театр-Театр“. В это время молния попала в зонт, друг почувствовал удар током, я присел от неожиданности. Страшный звук грома, яркая световая вспышка и ощущение взрыва над нами. Никаких болезненных ощущений не испытали», — пояснил собеседник портала 59.RU. URA.RU уже писало, что накануне в Пермском крае выпало рекордное количество осадков. К утру часть улиц прикамской столицы ушла под воду. Подробнее о том, как пермяки пережили мощный ливень — узнаете из нашего материала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...