В Перми согласованы архитектурно-планировочные решения и дизайн фасадов нового медицинского корпуса городской клинической больницы имени Тверье. Завершение проектных работ запланировано на конец 2025 года. Проведение конкурса на выполнение строительных работ намечено на следующий год, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
«Разработаны и согласованы отраслевым заказчиком объемно-планировочные решения и проект фасадов. Визуально и по цветовым решениям новый корпус будет вписан в существующую застройку больничного городка. Новый корпус будет соединен надземным переходом с действующим хирургическим корпусом. Для этого уже выполнены необходимые инженерные изыскания и обследования обоих корпусов», — сказано в сообщении на сайте регионального минстроя.
Сообщается, что новый лечебный корпус общей площадью 26,8 тысячи квадратных метров будет построен на территории действующей больницы, расположенной в Индустриальном районе Перми. В здании разместятся приемное отделение, лечебно-диагностическое подразделение, операционный блок с пятью операционными, а также круглосуточный стационар, рассчитанный на пациентов по направлениям неврологии, сосудистой хирургии, кардиологии, урологии и нейрохирургии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!