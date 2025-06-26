26 июня 2025

Власти Перми показали планировку нового корпуса больницы имени Тверье. Фото

В Перми утвержден проект нового лечебного корпуса ГКБ имени Тверье
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские власти представили планировку нового корпуса больницы имени Тверье
Пермские власти представили планировку нового корпуса больницы имени Тверье Фото:

В Перми согласованы архитектурно-планировочные решения и дизайн фасадов нового медицинского корпуса городской клинической больницы имени Тверье. Завершение проектных работ запланировано на конец 2025 года. Проведение конкурса на выполнение строительных работ намечено на следующий год, сообщили в Министерстве строительства Пермского края.

«Разработаны и согласованы отраслевым заказчиком объемно-планировочные решения и проект фасадов. Визуально и по цветовым решениям новый корпус будет вписан в существующую застройку больничного городка. Новый корпус будет соединен надземным переходом с действующим хирургическим корпусом. Для этого уже выполнены необходимые инженерные изыскания и обследования обоих корпусов», — сказано в сообщении на сайте регионального минстроя.

Сообщается, что новый лечебный корпус общей площадью 26,8 тысячи квадратных метров будет построен на территории действующей больницы, расположенной в Индустриальном районе Перми. В здании разместятся приемное отделение, лечебно-диагностическое подразделение, операционный блок с пятью операционными, а также круглосуточный стационар, рассчитанный на пациентов по направлениям неврологии, сосудистой хирургии, кардиологии, урологии и нейрохирургии.

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В Перми согласованы архитектурно-планировочные решения и дизайн фасадов нового медицинского корпуса городской клинической больницы имени Тверье. Завершение проектных работ запланировано на конец 2025 года. Проведение конкурса на выполнение строительных работ намечено на следующий год, сообщили в Министерстве строительства Пермского края. «Разработаны и согласованы отраслевым заказчиком объемно-планировочные решения и проект фасадов. Визуально и по цветовым решениям новый корпус будет вписан в существующую застройку больничного городка. Новый корпус будет соединен надземным переходом с действующим хирургическим корпусом. Для этого уже выполнены необходимые инженерные изыскания и обследования обоих корпусов», — сказано в сообщении на сайте регионального минстроя. Сообщается, что новый лечебный корпус общей площадью 26,8 тысячи квадратных метров будет построен на территории действующей больницы, расположенной в Индустриальном районе Перми. В здании разместятся приемное отделение, лечебно-диагностическое подразделение, операционный блок с пятью операционными, а также круглосуточный стационар, рассчитанный на пациентов по направлениям неврологии, сосудистой хирургии, кардиологии, урологии и нейрохирургии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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