Центр Екатеринбурга перекрыли ради спортсменов

Перекрытия будут действовать до 13:00 (архивное фото)
В Екатеринбурге перекрыли более 10 улиц ради триатлона «IronStar». Ограничения действуют с 06:00 до 13:00 29 июня. Запрет на передвижение ввели на следующих участках:
- по улице Дзержинского — от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
- по улице Царской — от Дзержинского до Первомайской;
- по улице Толмачева — от Первомайской до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина — на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Вайнера;
- по четной стороне проспекта Ленина — от улицы Вайнера до четной стороны улицы Татищева;
- по четной стороне улицы Татищева — от четной стороны проспекта Ленина до улицы Пирогова;
- по улице Пирогова — от четной стороны Татищева до улицы Крауля;
- по улице Крауля — от Пирогова до Мельникова;
- по улице Мельникова — от Крауля до Репина;
- по улице Репина — от Мельникова до четной стороны улицы Металлургов;
- по четной стороне улицы Металлургов — от Репина до четной стороны Новомосковского тракта;
- по четной стороне Новомосковского тракта — от Металлургов до Объездной дороги.
На данных улицах нельзя ездить на автомобилях и электросамокатах. Также на площади 1905 года запрещена парковка машин.
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