28 июня 2025

Центр Екатеринбурга перекрыли ради спортсменов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытия будут действовать до 13:00 (архивное фото)
Перекрытия будут действовать до 13:00 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перекрыли более 10 улиц ради триатлона «IronStar». Ограничения действуют с 06:00 до 13:00 29 июня. Запрет на передвижение ввели на следующих участках:

  • по улице Дзержинского — от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
  • по улице Царской — от Дзержинского до Первомайской;
  • по улице Толмачева — от Первомайской до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина — на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Вайнера;
  • по четной стороне проспекта Ленина — от улицы Вайнера до четной стороны улицы Татищева;
  • по четной стороне улицы Татищева — от четной стороны проспекта Ленина до улицы Пирогова;
  • по улице Пирогова — от четной стороны Татищева до улицы Крауля;
  • по улице Крауля — от Пирогова до Мельникова;
  • по улице Мельникова — от Крауля до Репина;
  • по улице Репина — от Мельникова до четной стороны улицы Металлургов;
  • по четной стороне улицы Металлургов — от Репина до четной стороны Новомосковского тракта;
  • по четной стороне Новомосковского тракта — от Металлургов до Объездной дороги.

На данных улицах нельзя ездить на автомобилях и электросамокатах. Также на площади 1905 года запрещена парковка машин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге перекрыли более 10 улиц ради триатлона «IronStar». Ограничения действуют с 06:00 до 13:00 29 июня. Запрет на передвижение ввели на следующих участках: На данных улицах нельзя ездить на автомобилях и электросамокатах. Также на площади 1905 года запрещена парковка машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...